Хакери Anonymous опублікували файли зі зламаних ресурсів Центробанку Росії

База складається із десяти частин документів.

У Мережу виклали файли зі зламаних ресурсів Центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомляє міжнародна хакерська група Anonymous, яка підтримала Україну в боротьбі проти окупації РФ і нині активно зламує різні російські веб-ресурси.

Також читайте Хакери Anonymous зламали та "злили" базу даних компанії Nestlе

Було опубліковано 28 ГБ документів Центробанку РФ.

"Ми розповсюдили ці документи в різні точки Інтернету. Якщо посилання будуть піддані цензурі, ми поділимося ними за різними посиланнями", - ідеться в повідомленні на твіттер-сторінці The Black Rabbit World (Світ Чорного Кролика), що входить до Anonymous.

Зламані файли Центробанку РФ:

Раніше Anonymous повідомили, що завдяки зламу Центробанку РФ вдалося отримати 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні угоди.

Нагадаємо:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.