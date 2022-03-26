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Хакери Anonymous опублікували файли зі зламаних ресурсів Центробанку Росії

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Хакери Anonymous опублікували файли зі зламаних ресурсів Центробанку Росії

Pexels

База складається із десяти частин документів.

У Мережу виклали файли зі зламаних ресурсів Центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомляє міжнародна хакерська група Anonymous, яка підтримала Україну в боротьбі проти окупації РФ і нині активно зламує різні російські веб-ресурси.

Було опубліковано 28 ГБ документів Центробанку РФ.

"Ми розповсюдили ці документи в різні точки Інтернету. Якщо посилання будуть піддані цензурі, ми поділимося ними за різними посиланнями", - ідеться в повідомленні на твіттер-сторінці The Black Rabbit World (Світ Чорного Кролика), що входить до Anonymous.

Зламані файли Центробанку РФ:

Раніше Anonymous  повідомили, що завдяки зламу Центробанку РФ вдалося отримати 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні угоди.

Нагадаємо:

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