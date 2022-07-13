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Хакери атакували акаунт очільниці Європейського центробанку Лагард, видаючи себе за Меркель

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Хакери атакували акаунт очільниці Європейського центробанку Лагард, видаючи себе за Меркель

Фото: Associated Press

Лагард отримала повідомлення у WhatsApp з номера, яким користується колишня канцлерка Німеччини.

Хакери намагалися обманом змусити президентку Європейського центрального банку Крістін Лагард надати код ідентифікації, за допомогою якого вони могли б отримати доступ до її облікового запису у WhatsApp. Шахраї, що видавали себе за Меркель, відправили Лагард повідомлення з проханням повідомити код. 

Про це повідомляють іноземні ЗМІ, зокрема Reuters.

Зловмисників викрили до того, як будь-які дані були скомпрометовані.

"Ми можемо підтвердити, що нещодавно була спроба кіберінциденту за участю президента", - сказав речник банку.

Хоча така атака не була новою, німецька влада заявила, що ця схема була унікальною, оскільки в ній використовувалися прикриття високопоставлених політиків.

Обман розкрився, коли Лагард зателефонувала Меркель, аби дізнатися, чи справжнє повідомлення.

Нагадаємо, нещодавно хакери атакували пошту членів німецької партії "Союз 90/Зелені", постраждали акаунти Бербок та Хабека.

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