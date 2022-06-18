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Хакери атакували пошту членів німецької партії "Союз 90/Зелені": постраждали акаунти Бербок та Хабека

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Хакери атакували пошту членів німецької партії "Союз 90/Зелені": постраждали акаунти Бербок та Хабека

Фото: pixabay.com

Партія "Союз 90/Зелені" підтвердила інформацію, яка до цього з'явилася в ЗМІ, що інформаційні системи партії в травні атакували хакери.

Партія "Союз 90/Зелені" підтвердила суботнє повідомлення німецького тижневика Der Spiegel про хакерську атаку, однак заявила, що вони не використовували активно свої партійні акаунти від січня. 

Про це пише Associated Press.

Зокрема, кібератаки зазнали електронні пошти очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок і міністра економіки Роберта Хабека. 

Загалом хакери отримали доступ до даних з 14 акаунтів, що належать зокрема лідерам партії Рікарді Ланґ і Оміду Нуріпуру. Внаслідок деякі повідомлення з їхніх пошт направлялися на інші електронні адреси, що не стосуються партії.

У "Союзі 90/Зелені" зазначили, що німецька влада веде розслідування інциденту.

За даними Der Spiegel, електронний слід вказує на те, що кібератака могла бути проведена з Росії. Проте якихось конкретних доказів немає.

Нагадаємо, хакери зламали російську радіостанцію, в ефірі звучали гімн України і "Ой у лузі червона калина".

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