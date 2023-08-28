Що станеться після відкриття хакерського файлу.

Триває активність хакерів, спрямована на органи юстиції та нотаріату України.

Про це повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Які листи розповсюджують хакери

Зловмисники розповсюджують електронні листи із вкладеннями у вигляді BZIP, GZIP чи RAR-архіву.

Що станеться після відкриття файлу

Відкриття файлу зрештою призводить до ураження комп’ютера шкідливою програмою AsyncRAT, яка надає віддалений доступ до пристрою.

Водночас фахівці CERT-UA зауважують, що при розсиланні електронних листів хакери використовують специфічні теми та назви файлів.

Наприклад:

Лист відділу з питань нотаріату у Дніпропетровській області.rar

Лист до відома та виконання.cmd

Лист МЮУ для доведення до відома та врахування в роботі.exe.bzip

Це дозволяє припустити, що головні цілі зловмисників – саме українські органи юстиції та нотаріату.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України відстежує зловмисну активність від першого кварталу 2023 року за ідентифікатором UAC-0173. Не виключено, що вона може бути пов’язана з діяльністю UAC-0007 (BlackNotary – так звані "чорні" нотаріуси).

Раніше повідомлялося, що хакерські листи з контент-приманкою виявила урядова команда. Виявилося, що влаштовано шпигунську кампанію проти українських організацій.

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