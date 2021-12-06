Хакери дістались і супермаркетів: у Британії мережа магазинів зазнала серйозної кібератаки

Хакери дістались і супермаркетів: у Британії мережа магазинів зазнала серйозної кібератаки

Лише деякі з 300 магазинів змогли уникнути закриття, перейшовши на готівковий розрахунок.

Мережа супермаркетів SPAR у Великій Британії зазнала потужної кібератаки, внаслідок чого понад 300 магазинів по всій країні змушені були закритись.

Про це повідомляє Sky News.

Прессекретар мережі зазначив, що лише деякі з магазинів змогли уникнути закриття, перейшовши на готівковий розрахунок.

Він пояснив, що кібератака вплинула на всі ІТ-системи компанії і фактично залишила персонал без доступу до електронної пошти.

"Наразі це впливає на здатність магазинів обробляти карткові платежі, тобто деякі магазини SPAR наразі закриті для покупців або приймають лише готівкові розрахунки", — сказав прессекретар мережі.

У Національному центрі кібербезпеки Великобританії зазначили, що їм відомо про проблему, яка виникла у магазинах SPAR, і вони вже працюють з партнерами щодо розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, компанія Nord Security оприлюднила щорічний звіт з використання паролів по всьому світові. Відтак в Україні більшість "ключів" можна зламати менш, ніж за секунду. А пароль "qwerty" по всьому світові використовують понад мільйон різних користувачів.

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