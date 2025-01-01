Хакери ГУР "привітали" росіян з Новим роком: атаковано ресурси нафтокомпанії "Лукойл"

За останні три дні – від 30 грудня до 1 січня – кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка бере участь у забезпеченні окупаційних військ.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на поінформоване джерело у розвідці.

За словами співрозмовника журналістів, внаслідок кібератаки, клієнти "Лукойла" відчули значні незручності, тому що не могли оплачувати купівлю палива на АЗС у мобільному застосунку, через що компанія зазнала певних збитків у святковий період.

Також хакери ГУР атакували цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор", зокрема мобільний застосунок, касову платіжну систему, вебсайт, особистий кабінет користувача та єдину систему цифрового маркування товарів "Честный знак".

Нагадаємо, ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами.

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