Хакери ГУР влаштували атаку на Росію – ЗМІ: дісталось міністерствам, банкам та "ВКонтакте"

Хакери ГУР Міноборони України влаштували атаку на електронні сервіси низки російських міністерств, дісталося також банкам та соцмережі "ВКонтакте".

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у спецслужбах.

У "Роскомнадзорі" повідомили про збій, нібито пов'язаний з аварією на магістральній мережі зв'язку. Однак джерело видання стверджує, що причина полягає у DDoS-атаці, яку проводять хакери з української військової розвідки.

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Так, 5 червня на 11:00:

був відсутній доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також послуг російських Міноборони, Міністерства фінансів, МВС, Міністерства юстиції, Міністерства промисловості та енергетики, Міністерства інформаційних технологій та зв’язку і МНС;

заблоковано сайт та сервіси Федеральної податкової служби Росії;

недоступні послуги деяких банків, серед яких "Сбербанк" та "Альфабанк";

зафіксовані перебої в роботі соцмережі "ВКонтакте".

Про відсутність доступу до мережі заявила і російська "Об’єднана авіабудівельна компанія": її робота також була паралізована. Так, дісталося російському хмарному сховищу "Гособлако".

Повідомляється, що в низці регіонів Росії протягом останніх днів також не працюють державні реєстри РАЦС, через що громадяни країни скаржаться на скасовані весілля.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ інформували про масштабну кібератаку ГУР на Інтернет-провайдерів та мобільний зв'язок у російському Татарстані.

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