Хакери ГУР зламали урядові канали зв'язку у Бєлгородській області РФ — ЗМІ

Росіяни у Бєлгородській області бідкалися про злам каналів зв'язку уряду. Як виявилось, це була успішна операція українськго ГУР.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Російські пропагандисти повідомляли, що о 2:06 за місцевим часом 14 березня знову сталося зламування каналів зв'язку регіонального уряду у Бєлгородській області РФ.

Окупанти звинувачують регіональних представників Мінцифри у тому, що вони не володіють найпростішими комп'ютерними навичками й кажуть "запитати допомоги у Ростелекому і Мінцифри федерального, для забезпечення безпеки урядового зв'язку".

"Виходить, що третій день Мінцифри (РФ - ред.) не може виконати своїх зобов'язань щодо безпеки та захисту каналів зв'язку уряду. Дивно, що міністр ще не у відставці", – кажуть росіяни.

Крім того, вони повідомляють, що було здійснено розсилання електронних листів від імені адміністрації губернатора Бєлгородської області. Це також спантеличило самих громадян Бєлгородської області. Тепер окупанти мають проблеми зі зв'язком і комунікацією з владою Бєлгородської області.

Нагадаємо, доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський припустив, що швидка реакція російського диктатора Володимира Путіна щодо рейду добровольців легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону на територію Бєлгородської та Курської областей РФ свідчить про паніку в Кремлі.

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