Хакери Кім Чен Ина крали у Росії секретні дані про розробки балістичних ракет - Reuters

Елітна група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет

Про це пише Reuters.

Агентство виявило, що пов'язані з північнокорейським урядом команди кібершпигунів, які дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановили приховані цифрові бекдори в системи НПО "Машинобудування", конструкторського бюро з розробки ракет, розташованого в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви.

"Reuters не змогло з'ясувати, чи були отримані якісь дані під час вторгнення і яка саме інформація могла бути переглянута. Протягом кількох місяців після цифрового злому Пхеньян оголосив про кілька розробок у своїй забороненій програмі балістичних ракет, але незрозуміло, чи було це пов'язано з цим інцидентом", - йдеться у повідомленні.

Експерти кажуть, що цей інцидент показує, як ізольована країна може націлитися навіть на своїх союзників, таких як Росія, у спробі отримати критичні технології.

За словами експертів з ракетних технологій, компанія, що стала об'єктом атаки, широко відома як НПО "Маш", є піонером у розробці гіперзвукових ракет, супутникових технологій та балістичних озброєнь нового покоління - трьох сфер, які становлять особливий інтерес для Північної Кореї відтоді, як вона розпочала свою місію зі створення міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної завдати удару по континентальній частині Сполучених Штатів Америки.

Згідно з технічними даними, хакерське втручання приблизно почалося наприкінці 2021 року і тривало до травня 2022 року, коли, згідно з внутрішніми комунікаціями компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters, ІТ-інженери виявили активність хакерів.

Ні Росія, ні Північна Корея на запити про коментарі не відповіли.

Нагадаємо, Кім Чен Ин провів триденну інспекцію великих збройових заводів, у тому числі тих, що виробляють снаряди великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни стратегічних крилатих ракет. Це сталось після візиту Шойгу до цієї країни.

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