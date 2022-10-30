Хакери Кремля зламали телефон Ліз Трасс, коли вона обіймала посаду очільниці МЗС – ЗМІ

Особистий мобільний телефон колишньої прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс зламали хакери, пов'язані з Кремлем, коли вона обіймала посаду міністерки закордонних справ. Кіберзлочинцям вдалося отримати доступ до цінних даних. Опозиція закликає до розслідування.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.

Так, зазначається, що хакери отримали доступ до надсекретних деталей перемовин з міжнародними партнерами, зокрема й щодо постачання зброї для України, а також приватного листування Трасс з Квазі Квартенгом, який очолив Мінфін. У розпорядженні кіберзлочинців опинилося листування з критикою на адресу Бориса Джонсона.

"Ми маємо знати, що уряд визнає важливість цілковитого захисту нашої нацбезпеки… Також є серйозні питання щодо того, чому і як ця інформація "витекла" або її злили саме зараз", - заявила представниця лейбористів Іветт Купер.

Представниця ліберальних демократів Лайла Моран заявила, що вкрай важливо розібратися, чи "приховали інформацію про злам телефону Трасс, якщо він справді був".

Інцидент з хакерами пояснює, чому Трасс була змушена змінити номер мобільного телефону, яким вона користувалася понад десять років, незадовго до того, як стати прем'єр-міністром. Тоді цей крок викликав занепокоєння серед міністрів Кабінету міністрів та радників, які раптово не змогли з нею зв’язатися.

"Ми маємо міністрів, які використовують свої приватні телефони для ведення урядових справ через WhatsApp і свою особисту електронну пошту, і це потрібно негайно припинити. Це абсолютно безвідповідально", - сказав експерт з питань безпеки, професор Ентоні Гліз.

Видання також повідомляє, що номер мобільного телефону Трасс продавався в Інтернеті разом із номерами 25 міністрів кабінету всього за 6,49 фунтів стерлінгів.

Відставка Трасс з посади прем'єрки Великої Британії

Ліз Трасс очолювала уряд Великої Британії 44 дні – це найкоротший термін в історії країни.

Вона замінила на посаді Бориса Джонсона. Від 2021 року до призначення на пост прем'єрки Трасс була міністеркою закордонних справ.

Однак 20 жовтня прем'єр-міністерка під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку.

25 жовтня вона офіційно склала з себе повноваження прем'єр-міністерки Великої Британії під час аудієнції з королем Чарльзом III в Букінгемському палаці.

Як пишуть ЗМІ Британії, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа. Вона спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни.

25 жовтня Ріші Сунак став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії.

Читайте також: