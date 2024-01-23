Хакери "поклали" Інтернет-провайдер, якими користується адміністрація Путіна та секретні відомства

Через кібератаку значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств Росії.

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у Москві виник масштабний збій у роботі крупного Інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Він забезпечував Інтернетом держструктури РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує.

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Зазначається, компанія "Акадо-телеком" забезпечує послугами низку державних структур країни-агресорки, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у столиці РФ та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об’єкти.

"21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність Інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "Акадо". У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів по Росії.

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