Хакери з РФ хотіли зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні

Хакери, пов’язані з Кремлем, атакували намаагалися атакувати електронну пошту колишнього американського посла в Україні.

Про це пише Bloomberg.

У звіті йдеться, що починаючи від лютого зловмисники намагалися викрасти паролі у колишніх чиновників і науковців у США та відомих російських опозиційних діячів у вигнанні та медіа-організацій, які могли бути обрані через їхні мережі серед політично чутливих спільнот, зокрема Access Now і Citizen Lab університету Торонто.

Як з’ясували дослідники, хакери намагалися обманом змусити Стівена Пайфера, який обіймав посаду посла США в Україні в 1998-2000 роках, передати свій пароль. Зловмисники прикинулися іншим колишнім послом США, який був відомий Пайферу, щоб завоювати його довіру та спонукати його ввести свої вірчі дані на шкідливому веб-сайті.

Зловмисники є частиною групи, відомої як Cold River. Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов’язували Cold River з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ).

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У грудні уряди США та Великобританії звинуватили групу Cold River у причетності до широкого спектру кампаній кібершпигунства. Британські чиновники заявили, що ті самі зловмисники зламали законодавців, викрали та розповсюдили комерційні документи, а також націлилися на університети, журналістів і неурядові організації.

Cold River також намагався скомпрометувати російську медіа-організацію "Проект Медіа". Видавець Proekt Media з Німеччини Поліна Махольд заявила в інтерв’ю, що хакери намагалися її обдурити, видаючи себе за колегу з іншої російської незалежної медіаорганізації.

Вона запідозрила їхні спроби змусити її відкрити певний файл і передала деталі до Citizen Lab, дослідники якої підтвердили, що це було частиною хакерської кампанії Cold River.

"За останні кілька років у нас було кілька хвиль спроб злому", — сказав Мачолд.

"Російські спецслужби мало турбуються про те, щоб їх спіймали, і продовжуватимуть нападати на кого завгодно, де завгодно, щоб досягти своїх цілей", — сказала Ребека Браун, старший науковий співробітник Citizen Lab.

Раніше ми повідомляли, що представники президентської кампанії Дональда Трампа заявили, що деякі з їхніх внутрішніх комунікацій були зламані, і звинуватили в хакерській атаці уряд Ірану.

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