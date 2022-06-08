Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі звучали гімн України і "Ой у лузі червона калина"

Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі звучали гімн України і "Ой у лузі червона калина"

У вівторок, 8 червня, хакерам вдалось зламати мобільну версію російського радіо "Комерсант FM".

Після зламу в ефір радіостанції лунали українські пісні. Зокрема, "Червона калина" та державний гімн.

Про це повідомила радіостанція у своєму Telegram-каналі.

"Радіостанція зазнала хакерської атаки. Слухайте наш ефір у радіоприймачах на частоті 93,6 FM та Youtube", - йшлося у повідомленні.

В ефірі "Комерсант FM" транслювались "Ой у лузі червона калина", "Нам не нужна война" гурту "Ногу свело" та "Hey, Hey, Rise Up!", яку записав гурт Pink Floyd разом з Андрієм Хливнюком, а також гімн України.

КоммерсантФМ взломали и сейчас в прямом эфире играет гимн Украины!!! pic.twitter.com/kmqoqoDxQd — голубева (@greenlightoff) June 8, 2022

Хакери з об'єднання Anonymous натякнули, що це їхня робота. На своїй сторінці у Twitter вони поширили допис розслідувача Христо Грозєва про пісні в ефірі радіо. Прикріпили хештег "Героям Слава" та посилання на одну з композицій.

Як повідомлялося, міжнародна група хакерів Anonymous поклала низку державних сайтів Білорусі через причетність РБ до повномасштабного вторгнення РФ до України. Після цього урядові портали перестали працювати.

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