Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі звучали гімн України і "Ой у лузі червона калина"

У вівторок, 8 червня, хакерам вдалось зламати мобільну версію російського радіо "Комерсант FM".
Після зламу в ефір радіостанції лунали українські пісні. Зокрема, "Червона калина" та державний гімн.
Про це повідомила радіостанція у своєму Telegram-каналі.
"Радіостанція зазнала хакерської атаки. Слухайте наш ефір у радіоприймачах на частоті 93,6 FM та Youtube", - йшлося у повідомленні.
В ефірі "Комерсант FM" транслювались "Ой у лузі червона калина", "Нам не нужна война" гурту "Ногу свело" та "Hey, Hey, Rise Up!", яку записав гурт Pink Floyd разом з Андрієм Хливнюком, а також гімн України.
КоммерсантФМ взломали и сейчас в прямом эфире играет гимн Украины!!! pic.twitter.com/kmqoqoDxQd— голубева (@greenlightoff) June 8, 2022
Хакери з об'єднання Anonymous натякнули, що це їхня робота. На своїй сторінці у Twitter вони поширили допис розслідувача Христо Грозєва про пісні в ефірі радіо. Прикріпили хештег "Героям Слава" та посилання на одну з композицій.
¯\(ツ) ⁄ ¯ #ГероямСлава https://t.co/BN4BDQ5wUP https://t.co/c3GkqvsHPH— Anonymous (@YourAnonNews) June 8, 2022
Як повідомлялося, міжнародна група хакерів Anonymous поклала низку державних сайтів Білорусі через причетність РБ до повномасштабного вторгнення РФ до України. Після цього урядові портали перестали працювати.
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