Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві і залишили "попередження" – фото

Хакери зламали сайт МосгорБТІ та злили дані про москвичів, які підтримують війну в Україні.
Хакери у ніч проти 7 серпня зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТІ). Відповідальність за це взяли на себе українські хакери.
Про це повідомило видання "Важливі історії".
МосгорБТІ містить інформацію про власників нерухомості в Москві та Московській області. Після атаки на сайті з'явилося повідомлення, що всі дані про місця перебування та власність російських політиків, військових та співробітників спецслужб передано Силам оборони України.
У повідомленні, що з'явилося на сайті після злому, згадується хакерська організація "sudo rm -RF", що об'єднала айтівців, які працюють "заради миру в Україні".
"Інформацію про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передано Силам оборони України", — йдеться у повідомленні від хакерів.
Після атаки сайт МосгорБТІ перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.
Нагадаємо, у Криму хакери зламали російські канали та попередили про майбутній контрнаступ ЗСУ (відео).
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