Хакери зламали сайт з даними про власників нерухомості в Москві і залишили "попередження" – фото

Хакери зламали сайт МосгорБТІ та злили дані про москвичів, які підтримують війну в Україні.

Хакери у ніч проти 7 серпня зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТІ). Відповідальність за це взяли на себе українські хакери.

Про це повідомило видання "Важливі історії".

МосгорБТІ містить інформацію про власників нерухомості в Москві та Московській області. Після атаки на сайті з'явилося повідомлення, що всі дані про місця перебування та власність російських політиків, військових та співробітників спецслужб передано Силам оборони України.

Сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТІ) / Фото: скриншот

У повідомленні, що з'явилося на сайті після злому, згадується хакерська організація "sudo rm -RF", що об'єднала айтівців, які працюють "заради миру в Україні".

"Інформацію про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передано Силам оборони України", — йдеться у повідомленні від хакерів.

Після атаки сайт МосгорБТІ перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.

Нагадаємо, у Криму хакери зламали російські канали та попередили про майбутній контрнаступ ЗСУ (відео).

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