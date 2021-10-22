Хакери зламали соцмережу Трампа за кілька годин після запуску

Хакери зламали соцмережу Трампа за кілька годин після запуску

Зловмисники заявили, що цей злом був частиною їхньої "війни в Інтернеті проти ненависті", а також "способом розважитися".

Майбутню соцмережу американського експрезидента Дональда Трампа TRUTH Social, запуск якої він офіційно анонсував 20 жовтня, було зламано вже за кілька годин після анонсу її запуску.

Про це повідомляє Insider.

Хакери, які заявляють про приналежність до групи Anonymous, створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього помічника Стіва Беннона в мережі TRUTH Social. Також були створені фейкові акаунти конспіролога Рона Уоткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.

Зловмисники заявили, що цей злом був частиною їхньої "війни в Інтернеті проти ненависті", а також "способом розважитися".

Нагадаємо:

У травні експрезидент США запустив платформу "З робочого столу Дональда Трампа", позиціонуючи її як новий великий засіб масової інформації. Однак всього через місяць блог закрився.

"З робочого столу Дональда Трампа", позиціонуючи її як новий великий засіб масової інформації. Однак всього через місяць блог закрився. YouTube тимчасово заблокував обліковий запис Трампа 12 січня, за шість днів після штурму Капітолія, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. До подібних рішень також вдалися Facebook та Twitter, який заявив, що не відновить акаунт Трампа, навіть якщо той знову буде балотуватися в президенти.

Трампа 12 січня, за шість днів після штурму Капітолія, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. До подібних рішень також вдалися Facebook та Twitter, який заявив, що не відновить акаунт Трампа, навіть якщо той знову буде балотуватися в президенти. У березні Дональд Трамп і його дружина Меланія запустили власний сайт. Платформа була відносно невеликою на момент запуску і містила інформацію щодо підсумків діяльності Трампа в Білому домі.

Новини світу: у США допитали Дональда Трампа

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