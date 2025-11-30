"Гаманці" Путіна провели таємні переговори у США: про що домовлялися – WSJ

Путін і російські олігархи / © ТСН.ua

Російські олігархи, яких називають «гаманцями» президента РФ Володимира Путіна, почали таємно домовлятися про спільні проєкти в Росії із представниками бізнесу в США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У публікації йдеться про Юрія Ковальчука, Геннадія Тимченка та братів Аркадія і Бориса Ротенбергів, які наразі перебувають під санкціями.

За інформацією видання, під час таємних зустрічей представники цих російських олігархів запропонували американським компаніям доступ до родовищ газу, рідкісноземельних металів та великих енергетичних активів.

«Гаманці» Путіна пропонували газові концесії в Охотському морі та ще на чотирьох ділянках. Також вони згадували про видобуток рідкоземельних металів поряд із нікелевими родовищами Норильська та у шести неосвоєних районах Сибіру, ​​розповіли співрозмовники видання.

За інформацією WSJ, університетський друг Дональда Трампа-молодшого та спонсор передвиборчої кампанії його батька Джентрі Біч вів переговори про купівлю 9,9% акцій у проекті «Арктик СПГ» з компанією «Новатек», яка частково належить Тимченку.

Росіяни обговорювали також і нафтові питання. Зокрема, як стверджують джерела видання, голова «Роснефти» Ігор Сечін мав таємну зустріч зі старшим віце-президентом Exxon Mobil Нілом Чепменом. На переговорах йшлося про повернення до сахалінського проєкту, з якого американська компанія вийшла після початку війни в Україні.

Та ж таки компанія, а також мільярдер-інвестор Тодд Боелі та інші американські бізнесмени також розглядали можливість купівлі активів «Лукойлу» — другого за величиною виробника нафти в РФ, який потрапив під санкції США.

Раніше повідомлялося, що великі спільні проекти, у тому числі «Північний потік» та видобуток рідкісноземельних металів, обговорювалися також на закритій зустрічі, яка відбулася у жовтні на віллі спецпосланника голови Білого дому Стіва Віткоффа у Майамі. У переговорах брали участь зять Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Останній запропонував використати заморожені російські активи на 300 млрд євро як основу для спільних інвестицій — від освоєння Арктики до відновлення України під управлінням США. Серед ідей була навіть спільна місія на Марс за участю SpaceX бізнесмена Ілона Маска.

Нагадаємо, пецпосланець президента РФ Володимира Путіна, який відіграє ключову роль у переговорах зі США щодо миру в Україні, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв отримав нагороду від Американської торговельної палати в РФ.