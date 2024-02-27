ХАМАС "націлився" на Єрусалим на Рамадан: Ізраїль готується до можливого нового удару

Ізраїль готується до можливого нового вибуху насильства в Єрусалимі, оскільки ХАМАС погрожує ескалацією у відповідь на будь-які обмеження проти мусульманських вірян.

Про це пише Newsweek.

Ізраїльські офіційні особи відкрито обговорювали запровадження конкретних заходів безпеки, таких як встановлення обмежень щодо віку та місця, коли мусульмани, які йдуть на молитву, збираються у мечеті Аль-Акса на Рамадан, який починається 10 березня.

Ці переговори викликали обурення ХАМАСу та інших палестинських угруповань, оскільки вони намагалися зобразити ізраїльський уряд як провокаційну сторону в найбільш смертоносному спалаху насильства в ізраїльсько-палестинському конфлікті, що триває десятиліття.

Мастило у вогонь

"Останні рішення Ізраїлю щодо мечеті Аль-Акса під час місяця Рамадан підтверджують те, про що ми завжди попереджали", — сказав Newsweek речник ХАМАС Бассем Наїм.

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Він продовжив, що ці заходи підливають масла у вогонь конфлікту і, безумовно, призведуть до ескалації протистояння в цілому і за межами сектора Газа. Цей раунд конфлікту ведеться опором під назвою "Потоп Аль-Акса". Це не заради Гази чи Західного берега, а радше заради Єрусалиму та Аль-Акси.

У світлі суперечки Наїм заявив, що "опір обов’язково зробить усе можливе і скрізь будуватиме плани, щоб зірвати ці плани" і "палестинці не дозволять екстремістам монополізувати мечеть Аль-Акса та священне місто".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у понеділок, 26 лютого, що Ізраїль та ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню до наступного понеділка – 4 березня – під час переговорів у Катарі.

Тим часом лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар, який ймовірно, організував теракти 7 жовтня, ховається в лабіринтовій мережі тунелів під південною частиною Гази. Утім, він оточений живим щитом із заручників, призначених для того, щоб стримати операцію з його захоплення або вбивства.

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