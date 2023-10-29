ХАМАС накопичив продуктів і боєприпасів на 3-4 місяці війни з Ізраїлем – NYT

Бойовики руху ХАМАС накопичили значні запаси пального та їжі, які тримають у тунелях.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на арабських і західних чиновників.

"ХАМАС має паливо, але в нього інші пріоритети — забезпечити вентиляцію та повітря для своєї тунельної системи, щоб стрільби ракетами, й забезпечувати командування та управління", — заявив підполковник Ізраїля Джонатан Конрікус.

За даними видання, ХАМАС витратив роки на будівництво десятків кілометрів тунелів, де він накопичив фактично все необхідне для затяжної боротьби — продукти й паливо. ХАМАС має сотні тисяч галонів палива для транспортних засобів і ракет.

Один галон — це майже чотири літаки. Це схованки з боєприпасами, вибухівкою та матеріалами для їхнього виготовлення, запаси їжі, води та медикаментів.

Високопоставлений ліванський чиновник заявив, що ХАМАС має достатньо запасів, щоб продовжувати бойові дії протягом трьох-чотирьох місяців без поповнення запасів.

ХАМАС мало говорить про свою ситуацію з постачанням, але уряд, яким він керує в Секторі Гази, заявляє, що має аварійний запас палива, який швидко виснажується. Однак ці запаси палива — окремі від тих 211–264 тисяч галонів бензину та дизельного палива, які є в ХАМАС.

Нагадаємо:

Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики ХАМАС здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання ХАМАС у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих ХАМАС органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

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