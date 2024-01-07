ХАМАС намагався зібрати в Газі крилаті ракети за допомогою Ірану – ЦАХАЛ (фото)

Ізраїльська армія стверджує, що знайшла доказ того, що ХАМАС розробив керовані крилаті ракети під керівництвом Ірану.

Війська, які діють у місті Газа, виявили те, що, за словами ізраїльських військових, є технологічним обладнанням, включно із компонентами, які використовували терористи ХАМАСу для створення точних ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що солдати бригади Нахаль (піхотна бригада, що є одним із найбільш боєздатних військових з'єднань ізраїльської армії – ред.) і спецпідрозділи нещодавно здійснили рейд на об'єкт ХАМАСу в районі Дарадж і Туфа в місті Газа, знайшовши шахту тунелю, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.

"Солдати виявили компоненти, які доводять, що терористи з терористичної організації ХАМАС навчилися під керівництвом Ірану, як працювати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю", – повідомляє ЦАХАЛ.

Військові також поділилися фото ракетного двигуна та боєголовки крилатої ракети, розробленої ХАМАСом.

ХАМАС намагався зібрати в Газі крилаті ракети за допомогою Ірану Фото: Israel Defense Forces

Відомо, що ХАМАС володіє протитанковими керованими ракетами та невеликими вибуховими безпілотниками, які використовуються на малих відстанях, а також саморобними зарядженими вибухівкою автономними підводними човнами або підводними безпілотниками, але не керованими ракетами великої дальності.

Терористичне угруповання також має зенітні ракети, що не ефективні проти ізраїльської авіації.

Проте, як повідомляє джерело, наразі незрозуміло, розгортав ХАМАС свої керовані ракети, чи вони були лише на стадії розробки.

Стало відомо, що ізраїльскі військові завершили знищення "військової структури" ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Проте загроза з боку ХАМАС все ще лишається, попри те, що на півночі Сектора Гази його структура зруйнована.

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