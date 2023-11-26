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ХАМАС звільнив одного російського заручника "на знак вдячності Путіну"

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Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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ХАМАС звільнив одного російського заручника "на знак вдячності Путіну"

Президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

Палестинські бойовики передали заручника з російським громадянством представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У неділю, 26 листопада, у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Про це повідомили в заяві для преси у Telegram-каналі угруповання, не уточнюючи, хто був звільнений і коли саме. 

"У відповідь на зусилля президента Росії Володимира Путіна і на знак вдячності за позицію Росії на підтримку палестинської справи, Ісламський рух опору ХАМАС звільнив одного із затриманих із російським громадянством", - йдеться в повідомленні.

Згодом у ХАМАС уточнили, що передали заручника з російським громадянством представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомляють російські пропагандисти з посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову, заручника з російським паспортом було звільнено в результаті прямих домовленостей з ХАМАС.

У пропагандистському агентстві ТАСС додали, що раніше повідомлялося, що в руках бойовиків ХАМАС перебувають дві російські заручниці. Про їхню долю наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що 17 звільнених ХАМАСом заручників перетнули територію Ізраїлю, серед них 13 громадян Ізраїлю та 4 - Таїланду. 

Нагадаємо, 14 жовтня ісламістський рух ХАМАС висловив подяку президенту Росії Володимиру Путіну за позицію, яку він висловив після нападу бойовиків на Ізраїль. 

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Дата публікації
Перегляди
575
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