"ХАМАС переживе жахливі речі": Нетаньягу заявив, що змінить Близький Схід

Прем'єр Ізраїлю попередив своїх співвітчизників, що майбутня боротьба займе багато часу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завив, що Ізраїль змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу та відновить постраждалі від атаки громади.

Про це Нетаньягу сказав, звертаючись до політиків півдня країни, передає The Times of Israel.

"Я знаю, що ви пройшли через важкі, жахливі речі. Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим. Ми вже в самому розпалі битви, і ми тільки почали", – сказав він.

Прем'єр попередив своїх співвітчизників, що майбутня боротьба займе багато часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас бути сильними, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", – підсумував Нетаньягу.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

За даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800. Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок.

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