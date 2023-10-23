ХАМАС хотів виготовити хімічну зброю, коли напав на Ізраїль - Sky News

Терористи ХАМАС, які увірвалися на територію Ізраїля, мали із собою інструкції щодо виготовлення хімічної зброї.

Про це в інтерв’ю Sky News розповів Ісаака Герцога.

Як зазначається, ізраїльські військові начебто виявили матеріали на тілі вбитого бойовика в кібуці Беері. Документи разом зі схемами виготовлення хімічної зброї президент Ізраїлю показав під час інтерв'ю 22 жовтня.

Проте у Sky News не має можливості самостійно перевірити це заяви. Крім того, немає припущень, що бойовики мали при собі елементи для виготовлення бомби.

"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", - наголосив Герцог.

Він також додав, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.

Походження одного з матеріалів, який складався з інструкцій зі створення хімічної зброї та її розповсюдження серед цивільного населення, походить з посібника Аль-Каїди 2003 року.

Водночас Sky News зазначає, що це не доводить зв'язок між двома організаціями.

Нагадаємо, що екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Сектор Гази.

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