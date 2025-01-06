ХАМАС погодився відпустити ізраїльських заручників в рамках угоди про припинення вогню

Обмін заручників буде можливим лише у разі згоди Ізраїлю на постійне припинення вогню та виведення військ із сектору Гази.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС погодились з пропозицією обміняти 34 ізраїльських заручників в рамках домовленостей про припинення вогню з Ізраїлем.

Про це інформує Reuters із посиланням на представника ХАМАСу.

“Палестинське угруповання бойовиків ХАМАС затвердило запропонований Ізраїлем перелік із 34 заручників, які можуть бути обміняні у межах можливої угоди про припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Представники ХАМАС заявили, що обмін заручників буде можливим лише у разі згоди Ізраїлю на постійне припинення вогню та виведення військ із сектору Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі визнали те, що вони стоять за ліквідацією лідера ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС готовий до припинення вогню в секторі Гази.

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