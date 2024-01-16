ХАМАС показав тіла вбитих заручників і звинуватив Ізраїль у їхній загибелі: що відповіли в ЦАХАЛ

Коли і де були зняті будь-які сцени на відео із заручниками, встановити не вдалося.

У понеділок, 15 січня, ХАМАС заявив, що двоє заручників, захоплених 7 жовтня, були вбиті в результаті ізраїльських авіаударів, і опублікував фотографії, на яких видно їхні тіла, але ізраїльські військові поставили під сумнів цю заяву.

Про це повідомляє The New York Times.

Психологічна війна?

Контрадмірал Даніель Хагарі, головний прессекретар ізраїльської армії, заявив на пресбрифінгу, що принаймні один із заручників був убитий не ізраїльськими силами. “Це брехня ХАМАСу”, — сказав він. Хагарі не повідомив про долю іншого заручника.

“Ми розслідуємо подію та її обставини, вивчаємо зображення, поширені ХАМАСом, а також додаткову інформацію, яка є в нашому розпорядженні”, — додав він.

Заява про загибель заручників у відео, опублікованому військовим крилом ХАМАСу, з'явилася після того, як 15 січня з'явилися два глузливих повідомлення від угруповання, що обіцяли новини про долю трьох заручників — двох, як пізніше було заявлено, загиблих, і третього, як стверджувалося, пораненого.

Старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати відео, але ізраїльський уряд засудив такі повідомлення як психологічну війну.

Що було на відео?

Відео містило відеозаписи, очевидно, записані раніше, де двоє заручників, яких, як стверджувалося, було вбито, 53-річний Йосі Шарабі та 38-річний Ітай Свірський, говорили, дивлячись у відеокамеру, а потім показували відео, на якому, очевидно, були зображені їхні тіла. Воно включало розповідь заручниці, яка, як повідомлялося, вижила, 26-річної Ноа Аргамані, яка розповіла про загибель своїх товаришів і описала, що сама була поранена.

Не вдалося встановити, коли і де були зняті будь-які сцени на відео.

Адмірал Хагарі, не підтвердивши факт загибелі, сказав, що “в останні дні” військові зустрічалися з сім'ями чоловіків “і висловили серйозне занепокоєння їхньою долею, виходячи з наявної у нас інформації”.

Попереднє відео, опубліковане 14 січня, показувало трьох заручників, які називали свої імена та вік, і закінчувалося підписом: “Завтра ми повідомимо вам про їхню долю”.

Інше відео, опубліковане рано вранці 15 січня, містило фотографії трьох заручників і закінчувалося словами: “Сьогодні ввечері ми повідомимо вам про їхню долю”.

The Al-Qassam Brigades published a second video, featuring three Israeli captives and ending with a message in Arabic, Hebrew and English: "Tonight we will inform you of their fate". pic.twitter.com/EmVTMyoAsA — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) January 15, 2024

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Здавалося, що ці відео були створені для того, щоб подражнити ізраїльтян, які відчайдушно чекають новин про заручників, і посилити тиск на ізраїльський уряд, щоб змусити його піти на поступки заради їхнього звільнення. Водночас відеоролики демонстрували важелі впливу, які ХАМАС може чинити на ізраїльське суспільство за допомогою заручників.

У третьому відео, в якому повідомлялося про дві смерті, Аргамані зверталася до камери, сидячи на білому тлі. Неможливо визначити, чи говорила вона за заздалегідь підготовленим для неї сценарієм; Міа Шем, заручниця, звільнена наприкінці листопада, заявила, що ХАМАС продиктував їй, що говорити для відео, яке було опубліковане в жовтні.

BREAKING: MAJOR NEW HAMAS VIDEO ABOUT ISRAELI HOSTAGES



“Wait for us .. tomorrow we will tell you their fate.



Your government is lying.” pic.twitter.com/9UC7P6BUdX — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 14, 2024

У попередніх відеороликах, опублікованих ХАМАСом про заручників, були опущені або спотворені важливі деталі.

Правозахисники та експерти з міжнародного права кажуть, що будь-яке відео із заручниками, за визначенням, зроблене під тиском, і може становити воєнний злочин.

В останньому з трьох відео Аргамані розповідає, що вона перебувала в будівлі разом з двома іншими, коли в неї влучили три ракети, випущені ізраїльським військовим літаком, дві з яких вибухнули і поховали їх під уламками. Вона сказала, що бойовики ХАМАС відкопали її і Свірського, але Шарабі загинув. Вона не сказала, коли стався напад.

Жінка повідомила, що через дві ночі її та Свірського перевезли в інше місце. За її словами, по дорозі Свірський загинув від ізраїльського удару, а вона отримала осколкові поранення в голову і тіло. Відео закінчувалося кадрами того, що здавалося мертвими тілами двох чоловіків, які лежали на білих простирадлах.

Пізніше адмірал Хагарі заявив, що Свірський не був поранений ізраїльськими силами.

“Будівля, де їх утримували, не була ціллю, і наші сили не завдавали по ній ударів, — сказав він. — Ми не знали, де вони перебували в реальному часі; ми не завдаємо ударів по місцях, де, як ми знаємо, можуть бути заручники. Озираючись назад, ми знаємо, що вразили цілі поблизу місця, де їх утримували”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

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