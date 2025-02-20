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ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей

ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей

Очікування кортежу з тілами / Фото: скриншот з відео

Серед загиблих – ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року: одному з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому – п'ять років. 

Палестинські бойовики ХАМАСу в рамках угоди про перемир'я 20 лютого передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, серед загиблих – двоє дітей

Про це пишуть АР і The Times of Israel.

Процес передачі тіл розпочався зранку 20 лютого. Бойовики угруповування ХАМАС почали процедуру передачі загиблих з затримкою. 

Терористи розмістили труни з останками загиблих на "сцені", поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".

Як стверджують у ХАМАС, заручники разом з охоронцями загинули внаслідок авіаудару Ізраїля із застосуванням американських ракет.

Тіла заручників вже передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.

Зокрема, серед загиблих – ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Одному з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому – п'ять років. 

Ще один загиблий – громадян Ізраїлю Одед Ліфшіц, якому на момент викрадення було 83 роки.

Очікується, що у суботу, 22 лютого, ХАМАС передасть Ізраїлю ще шістьох заручників.

Раніше ми писали про те, що ХАМАС погодився передати контроль над Сектором Гази Ізраїлю в рамках наступного етапу угоди про припинення вогню. 

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