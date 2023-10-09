ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на удари по Газі

ХАМАС стверджує , що утримує понад 100 заручників, у тому числі офіцерів ізраїльської армії.

ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

Про це заявив представник ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам, передає The Times of Israel.

"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", – заявив він.

ХАМАС стверджує , що утримує понад 100 заручників, у тому числі офіцерів ізраїльської армії.

Як передає Spectator Index, згодом в ХАМАСі заявили, що відкриті до переговорів про перемир'я з Ізраїлем.

У відповідь прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що "ХАМАС просив війни, і війна буде".

Він сказав, що авіаудари по Газі тільки починаються і запевнив, що те, що "Ізраїль зробить найближчими днями, вплине на майбутні покоління".

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завив, що Ізраїль змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу.

За даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 900. У ЦАГАЛ підтвердили, що бойовики ХАМАС вбили понад 700 ізраїльтян.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

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