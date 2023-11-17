ХАМАС припинив переговори про звільнення заручників: що відбувається в Газі

Попри прохання та численні переговори ХАМАС не надав навіть список тих, хто перебуває у заручниках, у якому вони стані та чи живі взагалі.

Ізраїльський дипломат Александр Бен Цві заявив, що доля заручників, захоплених 7 жовтня ХАМАС, наразі невідома, бо переговори про їхнє звільнення більше не ведуться.

Про це повідомляє BBC News.

"Щодо ситуації [із заручниками], вона нам невідома. Незважаючи на всі прохання, ХАМАС не надав навіть список тих, хто перебуває у них, у якому вони стані, чи живі вони. Що там відбувається, ми не знаємо, тому вести якісь переговори, не знаючи, про що ти розмовляєш, це дуже важко", - каже Бен Цві.

"У нас зараз, наскільки я знаю, немає жодних переговорів, ХАМАС припинив їх за своєю ініціативою", - додав він.

За словами дипломата, Ізраїль наполягає на звільненні всіх заручників і не вважає правильним випускати їх групами.

Раніше бойовики ХАМАС стверджували, що готові звільнити жінок і дітей, які опинилися в їхніх руках. В обмін на це ХАМАС вимагав звільнення полонених, паливо і додаткову гуманітарну допомогу.

У США інформували, що між Ізраїлем і ХАМАС було певне порозуміння щодо можливих варіантів угоди, що передбачає передачу 80 викрадених в Ізраїлі жінок і дітей в обмін на палестинських жінок і підлітків, яких утримують в ізраїльських в'язницях. Але невдовзі після того палестинські офіційні особи повідомили про припинення переговорів після атаки ізраїльських військових на лікарню "Аш-Шифа".

Нагадаємо, ізраїльська армія проводить точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі довкола лікарні "Аль-Шифа".

Як зауважив очільник оборонного відомства, ЦАХАЛ виявив "важливі знахідки" в лікарні "Аш-Шифа". Та про що саме йдеться – не конкретизував.

"Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже рішуче", – зазначив Ґалант.

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