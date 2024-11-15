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ХАМАС просить у Трампа допомоги у встановленні перемир’я в Секторі Гази

ХАМАС просить у Трампа допомоги у встановленні перемир’я в Секторі Гази

Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Палестинський рух закликає адміністрацію Трампа “чинити тиск" на уряд Ізраїлю, щоб зупинити "агресію в Газі”.

Терористи ХАМАСу готові до перемир'я в Секторі Гази і закликають новообраного президента США Дональда Трампа “чинити тиск” на Ізраїль, щоб він припинив свої військові операції.

Про це у п’ятницю, 15 жовтня, повідомив AFP високопоставлений представник палестинського ісламістського руху.

"ХАМАС готовий до перемир'я в Секторі Гази, якщо буде представлена відповідна пропозиція і за умови, що [Ізраїль] її поважатиме", - заявив член Політбюро ХАМАСу Басем Наїм, закликаючи адміністрацію Трампа “чинити тиск" на уряд Ізраїлю, щоб зупинити "агресію в Газі”.

“ХАМАС поінформував посередників, що він підтримує будь-яку представлену йому пропозицію, яка призведе до постійного припинення вогню та виведення військ із Сектора Гази, дозволу повернення переміщених осіб, серйозної угоди щодо обміну полоненими, в’їзду гуманітарної допомоги та реконструкції”, – додав Наїм. 

Після єдиного перемир’я, яке дозволило звільнити понад 100 заручників наприкінці листопада 2023 року, переговори зайшли в глухий кут, після чого Катар оголосив про призупинення свого посередництва між Ізраїлем і ХАМАС. 

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я уряду ХАМАС, під час наступу Ізраїлю на палестинській території загинуло 43 764 особи, більшість з яких - мирні жителі.

Нагадаємо, делегації від ХАМАС та Ізраїлю в Каїрі не змогли домовитися про припинення вогню у Секторі Гази та обміну заручниками.

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН, яка опікувалася палестинськими біженцями, на підконтрольних йому територіях.

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН, яка опікувалася палестинськими біженцями, на підконтрольних йому територіях.

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