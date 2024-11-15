ХАМАС просить у Трампа допомоги у встановленні перемир’я в Секторі Гази

Палестинський рух закликає адміністрацію Трампа “чинити тиск" на уряд Ізраїлю, щоб зупинити "агресію в Газі”.

Терористи ХАМАСу готові до перемир'я в Секторі Гази і закликають новообраного президента США Дональда Трампа “чинити тиск” на Ізраїль, щоб він припинив свої військові операції.

Про це у п’ятницю, 15 жовтня, повідомив AFP високопоставлений представник палестинського ісламістського руху.

"ХАМАС готовий до перемир'я в Секторі Гази, якщо буде представлена відповідна пропозиція і за умови, що [Ізраїль] її поважатиме", - заявив член Політбюро ХАМАСу Басем Наїм, закликаючи адміністрацію Трампа “чинити тиск" на уряд Ізраїлю, щоб зупинити "агресію в Газі”.

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“ХАМАС поінформував посередників, що він підтримує будь-яку представлену йому пропозицію, яка призведе до постійного припинення вогню та виведення військ із Сектора Гази, дозволу повернення переміщених осіб, серйозної угоди щодо обміну полоненими, в’їзду гуманітарної допомоги та реконструкції”, – додав Наїм.

Після єдиного перемир’я, яке дозволило звільнити понад 100 заручників наприкінці листопада 2023 року, переговори зайшли в глухий кут, після чого Катар оголосив про призупинення свого посередництва між Ізраїлем і ХАМАС.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я уряду ХАМАС, під час наступу Ізраїлю на палестинській території загинуло 43 764 особи, більшість з яких - мирні жителі.

Нагадаємо, делегації від ХАМАС та Ізраїлю в Каїрі не змогли домовитися про припинення вогню у Секторі Гази та обміну заручниками.

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН, яка опікувалася палестинськими біженцями, на підконтрольних йому територіях.

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