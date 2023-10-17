ХАМАС вбив дівчинку з Британії: що з її рідними, історія 13-річної Яхель

Після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль зникла безвісти 13-річна Яхель із Великої Британії. Тепер її прибита горем сім’я повідомила, що дівчинка була вбита.

Про це повідомляє Daily Mail.

Яхель зникла після того, як палестинські бойовики напали на ізраїльський кібуц Беері та вбили її маму Ліанну – уродженку Великої Британії. Тепер родина Яхель підтвердила, що і дівчина була вбита під час нападу терористів. Старша сестра Яхель, 16-річна Нойя, та їхній батько-ізраїльтянин Елі досі вважаються зниклими безвісти.

Про підлітків не було жодної звістки відтоді, як одягнені в чорне озброєні автоматами та ручними гранатами люди ходили від дверей до дверей маленького кібуцу, шукаючи ізраїльські сім’ї, щоб убити їх або викрасти.

Розбиті горем дядьки Яхель і Нойї – Раз Маталон і Шерон Шарабі поділилися, що не їли і не спали через зникнення дівчат. Вони зробили все можливе, щоб повернути їх у безпечне місце. Однак згодом сім’я Яхель, яка переживає вбивство її матері Ліанни, підтвердила, що 13-річна дівчинка була вбита терористами.

Сестра дівчинки Нойя та батько Елі вважаються зниклими безвісти. А дядько сестер Йоссі був викрадений і вивезений до Сектора Гази.

Сестри Нойя та Яхель / Фото з Мережі

Що відомо про напад ХАМАС та вбивство Ліанни і Яхель

Дядьки дівчат-підлітків розповіли, що 7 жовтня отримали отримали серію панічних повідомлень від Ліанни про постріли біля будинку.

"Вона написала, що чула постріли біля свого будинку. Що люди кричали і вигукували арабською. І люди бігають повсюди. Тож вони залишалися в безпечній кімнаті, поки не почули, що терористи увійшли в будинок і спробували відчинити двері", – розповіли Маталон та Шарабі.

Саме в цей момент зв’язок між Ліанною та її родиною зник.

Дядьки Яхель та Нойї повідомили, що лише через три дні ізраїльські солдати змогли увійти до будинку Елі та Ліанни, де побачили сліди від куль у стінах бомбосховища та дитячої кімнати.

"На підлозі були надто великі плями крові. Вони побачили собаку, який лежав там мертвий", – сказали Маталон та Шарабі.

Тепер сім'я підтвердила, що 13-річна Яхель і її мама Ліанна були вбиті терористами.

Ліанна, Елі та Нойя / Фото з Мережі

Рідні побоюються, що Нойя та її батько Елі були взяті в заручники та вивезені до Гази, де терористи ХАМАСу використовують захоплених ними людей як "живий щит", щоб захиститися від ізраїльських сил.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив 16 жовтня, що внаслідок терактів у Ізраїлі загинули шестеро британців, ще 10 вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, напередодні Іран заявив, що бойовики ХАМАС нібито готові звільнити майже 200 заручників за умови, що Ізраїль припинить удари по Сектору Гази. Проте самі терористи не визнала, що робили таку пропозицію.

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