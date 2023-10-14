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ХАМАС відреагував на пропозицію Путіна створити незалежну Палестину

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ХАМАС відреагував на пропозицію Путіна створити незалежну Палестину

Бойовики ХАМАС / Фото: Getty Images

Володимир Путін заявив про необхідність мирних перемовин між ізраїльтянами та палестинцями.

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що "високо цінує" позицію російського президента-диктатора Володимира Путіна, який запропонував бути посередником у війні проти Ізраїлю.  

Про це пише Washington Post. 

Так, ХАМАС оцінив, що Москва засудила блокаду Сектора Гази і робить "невпинні зусилля щодо припинення ізраїльських атак". 

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"Ми в русі ХАМАС високо цінуємо позицію російського президента Володимира Путіна щодо сіоністської агресії, що триває, проти нашого народу і його неприйняття блокади Гази, припинення поставок допомоги до неї і ударів по мирних жителів там", - цитують заяву бойовиків пропагандистські ЗМІ РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зробив заяву про "вирішення палестино-ізраїльського конфлікту" та виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Очільник Кремля цинічно заявив, що потрібні колективні зусилля на користь якнайшвидшого припинення вогню та стабілізації обстановки.

"Хотів би наголосити: Росія готова до координації з усіма конструктивно налаштованими партнерами. Ми виходимо із безальтернативності вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів. Їхньою метою має стати реалізація ООНівської формули двох держав, що передбачає створення незалежної Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка існує у мирі та безпеці з Ізраїлем", – заявив Путін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Секторі Гази.

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Дата публікації
Перегляди
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