ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль – AP

У постачанні зброї ХАМАСу Пхеньян звинуватили і в Південній Кореї.

Бойовики ХАМАСу, імовірно, застосували зброю з Північної Кореї під час нападу на Ізраїль.

Про це пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї, двох експертів по північнокорейській зброї і аналіз зброї, захопленої Ізраїлем на полі бою.

Зокрема, ХАМАС міг використати РПГ F-7. F-7 стріляє однією боєголовкою і швидко перезаряджається, "що робить його цінною зброєю для бойовиків в умовах зіткнення із важкою технікою".

F-7 виробництва Північної Кореї / Фото: Associated Press

За словами директора консалтингової компанії Armament Research Services і експерта з питань озброєнь Н.Р. Джензен-Джонса, F-7 були помічені в Сирії, Іраку, Лівані і Секторі Гази.

"Північна Корея вже давно підтримує палестинські бойові угруповання, і північнокорейська зброя раніше була задокументована серед заборонених поставок", – сказав Джензен-Джонс.

Також на пропагандистських відео та фотографіях бойовики ХАМАС демонстрували північнокорейську керовану протитанкову ракету Bulsae.

Представництво Північної Кореї при ООН не відразу відповіла на запит AP про коментар. Однак минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство KCNA відкинув заяви про те, що ХАМАС застосував його зброю

Як повідомляє The Telegraph, у Південній Кореї також звинуватили КНДР у ймовірному постачанні зброї ХАМАСу. Зокрема артилерії та гранатометах.

"Вважається, що ХАМАС прямо чи опосередковано пов'язаний з Північною Кореєю в різних сферах, таких як торгівля зброєю та (військові. – Ред.) навчання", – сказав південнокорейський чиновник на умовах анонімності.

Раніше у Білому домі заявили, що КНДР надала Росії серйозну військову допомогу.

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