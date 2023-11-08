ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази — речник ЦАХАЛу

Ізраїльські військові завдали значної шкоди повітряним і морським силам палестинського угруповання.
ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази, тисячі жителів переїжджають на південь палестинського анклаву під час наземної військової операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі.
Він заявив, що ізраїльські військові завдали значної шкоди повітряним і морським силам терористичного угрупування ХАМАС та захопили близько 700 снарядів до РПГ, які використовувалися ХАМАС для атак на ізраїльські війська у Секторі Гази.
"Ми продовжуємо поглиблювати наступ на місто Газа і руйнуємо шахти тунелів, що прилягають до цивільних об'єктів", - сказав Хагарі.
За його словами, припинення вогню не буде, але Ізраїль дозволяє гуманітарні паузи в певний час, щоб дозволити цивільному населенню евакуюватися.
"Сьогодні ми бачили 50 000 жителів Гази, які прямували на південь, вони розуміють, що ХАМАС втратив контроль", - сказав речник ЦАХАЛу.
Хагарі також додав, що кількість підтверджених заручників у Секторі Гази становить 239 особи, проте ця цифра не є остаточною.
Нагадаємо, старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Марк Регев заявив, що країна не планує "тривалу окупацію" Сектора Гази у війні с ХАМАСом, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
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