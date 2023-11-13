ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, терористи тікають на південь – міністр оборони Ізраїлю

Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи тікають на південь.

Про це заявив Міністр оборони Йоав Галант, пише The Times of Israel.

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За словами міністра, немає сил ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. Він просувається до кожної точки.

"Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. Вони не мають довіри до уряду", – деталізував Галант.

Він наголосив, що ізраїльські сили просуваються за планом і виконують завдання "точно і смертоносно". Крім того, останніми днями ЦАХАЛ активізував дії проти тунелів ХАМАСу.

Мережею також шириться зображення, на яких військові бригади "Голані" ЦАХАЛу перебувають всередині будівлі парламенту Гази. Вона перебувала під контролем ХАМАСу з 2007 року.

Раніше йшлося про те, що ХАМАС готувався до другого масованого нападу на Ізраїль. Таким чином бойовики планували спричинити кризу в регіоні і розрив зав’язків Ізраїлю з арабськими країнами.

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