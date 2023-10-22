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ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад чотири тисячі палестинців під час ударів Ізраїлю

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад чотири тисячі палестинців під час ударів Ізраїлю

Сектор Гази після ударів Ізраїлю / Фото: Associated Press

Понад 14 245 осіб отримали поранення, 70% з них – діти та жінки.

Понад 4650 палестинців загинули під час ударів Ізраїлю по Газі та понад 14 тисяч отримали поранення.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Гази, яке очолює ХАМАС і опублікувало оновлену інформацію про жертв внаслідок ізраїльських авіаударів, повідомляє Sky News.

ХАМАС заявляє, що з 7 жовтня був вбитий 4651 палестинець.

"40% з яких були дітьми", – йдеться у повідомленні.

Понад 14 245 осіб отримали поранення, 70% з них – діти та жінки.

Речник Ашраф аль-Кудра заявив, що за минулу добу від ізраїльських ударів загинули 266 палестинців, у тому числі 117 дітей.

Нагадаємо, ХАМАС, напавши на Ізраїль, прагне розпалити війну цивілізацій, заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

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Дата публікації
Перегляди
55
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