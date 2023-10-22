ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад чотири тисячі палестинців під час ударів Ізраїлю

Понад 14 245 осіб отримали поранення, 70% з них – діти та жінки.
Понад 4650 палестинців загинули під час ударів Ізраїлю по Газі та понад 14 тисяч отримали поранення.
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Гази, яке очолює ХАМАС і опублікувало оновлену інформацію про жертв внаслідок ізраїльських авіаударів, повідомляє Sky News.
ХАМАС заявляє, що з 7 жовтня був вбитий 4651 палестинець.
"40% з яких були дітьми", – йдеться у повідомленні.
Понад 14 245 осіб отримали поранення, 70% з них – діти та жінки.
Речник Ашраф аль-Кудра заявив, що за минулу добу від ізраїльських ударів загинули 266 палестинців, у тому числі 117 дітей.
Нагадаємо, ХАМАС, напавши на Ізраїль, прагне розпалити війну цивілізацій, заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.
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