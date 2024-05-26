ХАМАС вперше за довгий час завдав ракетного удару по району Тель-Авіва в центрі Ізраїлю

Вперше за 4 місяці палестинський ісламський рух ХАМАС обстріляв ракетами центральну частину Ізраїлю.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на телеграм-канал військового крила ХАМАС "Бригади Іззедіна аль-Кассама", що заявило про "великий ракетний удар" по Тель-Авіву, а також ізраїльські ЗМІ, які опублікували кадри, де видно уламки ракети в саду однієї з будівель у Герцлії.

Ісламістський палестинський рух ХАМАС вдарив по району Тель-Авіва в центрі Ізраїлю.

Щонайменше вісім ракет було випущено з району міста Рафах на півдні Гази, де зараз ізраїльські сили ведуть боротьбу з загонами ХАМАС, що залишилися, кілька ракет були перехоплені, повідомляють ізраїльські військові.

Обстріл було здійснено невдовзі після заяви генпрокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмада Хана про видачу ордера на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галланта, а також оголошення трьома європейськими країнами наміру визнати палестинські території як суверенну.

В інших містах та селищах, включаючи Герцлію та Петах-Тікву, пролунали сирени, що попереджають про ракетний обстріл.

Ізраїльські ЗМІ опублікували кадри, на яких видно уламки ракети в саду однієї з будівель у Герцлії.

На іншому відео, розміщеному в соціальних мережах, видно велику вирву, що утворилася, мабуть, внаслідок падіння ракети на відкритій місцевості недалеко від центрального міста Кфар-Саба.

На фото, доданих до повідомлення ХАМАС про "велику атаку", видно, що деякі ракети були випущені зі східної частини міста Рафах, зовсім поряд із прикордонним переходом, який перебуває під контролем ізраїльських військових уже 18 днів.

Джерела повідомляють, що ізраїльська армія ЦАХАЛ активно діє у цьому районі і вже заявляв, що контролює ситуацію та що бойовиків ХАМАС там практично не залишилося.

"Ізраїльський політолог Аківа Ельдар заявив телеканалу Al Jazeera, що ракетний обстріл Ізраїлю дасть можливість прем'єр-міністру Ізраїлю "пограти в жертву", а заразом і оскаржити рішення Міжнародного суду про припинення військових операцій у Рафасі", — передає ВВС.

Нагадаємо, що три країни оголосили про визнання Палестини. Жорстка реакція Ізраїлю не забарилася.

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