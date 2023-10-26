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ХАМАС заявляє про тисячі вбитих та поранених палестинців у Газі: Джо Байден прокоментував

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ХАМАС заявляє про тисячі вбитих та поранених палестинців у Газі: Джо Байден прокоментував

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

За даними палестинців, понад 6 500 осіб були вбиті й 17 400 отримали поранення.

Американський президент Джо Байден не вірить заявам Міністерства охорони здоров'я Гази, керованим ХАМАСом, про кількість вбитих та поранених палестинців внаслідок атак Ізраїлю.

Про це Байден сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе, передає Fox News.

За даними палестинців, понад 6 500 осіб були вбиті й 17 400 отримали поранення.

"Мені ці цифри кажуть, що я не маю жодного уявлення про те, що палестинці говорять правду щодо кількості загиблих людей. Я впевнений, що загинули невинні люди, і це ціна ведення війни", - заявив Байден.

Він додав, що "ізраїльтяни повинні бути надзвичайно обережними, щоб бути впевненими, що вони зосереджуються на переслідуванні людей, які пропагують цю війну проти Ізраїлю. Це суперечить їхнім інтересам, коли цього не відбувається, але я не впевнений у кількості, яку використовують палестинці".

Нагадаємо, бойовики ХАМАС подякували Росії та Китаю за допомогу.

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Дата публікації
Перегляди
1789
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