"ХАМАС жорстоко вбив понад 700 ізраїльтян": ЦАХАЛ завдає найбільших авіаударів у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 9 жовтня завдала найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, подвоївши інтенсивність.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ в Х.

"ХАМАС жорстоко вбив понад 700 ізраїльтян у суботу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, ЦАХАЛ здійснює один із найбільших авіаударів проти ХАМАСу в Газі, "щоб зменшити та знищити їхню здатність тероризувати народ Ізраїлю".

"ХАМАС розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни", - повідомляють в Ізраїлі.

Відомо, що станом на ранок 9 жовтня ізраїльська авіація вразила понад 1200 цілей у Секторі Гази, включаючи місця зберігання та виробництва зброї, центри управління та штаби, ракетні пускові установки тощо.

"Сьогодні ми подвоїли цю кількість", - зазначає ЦАХАЛ, публікуючи відео ударів по Газі.

Відомо, що ізраїльські цивільні - не єдині жертви ХАМАС. Терористи навмисно облаштувалися посеред населення Гази. Наприклад, один з об'єктів терористів, знищений ізраїльськими ВПС, розташований поруч із мечеттю та школою.

Нагадаємо, від початку війни в Ізраїлі прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив декілька заяв, зокрема про те, що його країна змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу та відновить постраждалі від атаки громади.

Тим часом українські експерти вважають, що війна в Ізраїлі поки що опосередковано торкнулась України, але згодом наслідки можуть бути більш негативними.

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