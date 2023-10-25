ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС протягом двох років використовували підземні дротові телефонні лінії, щоб приховати підготовку нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформаторів.

Повідомляється, що невеликий осередок бойовиків, який планував атаку, спілкувався між собою лише за допомогою дротового звʼязку, проведеного у мережі підземних тунелів.

Джерела видання повідомляють, що підготовка продовжувалась два роки. Весь цей час бойовики не використовували мобільні телефони чи компʼютери для спілкування між собою.

Саме тому представники розвідки Ізраїля не змогли відстежити плани терористів.

ХАМАС приховував планування операції за допомогою старомодних контррозвідувальних заходів: проведення особистих нарад щодо планування та утримання від цифрового зв’язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відстежувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС намагаються затягнути початок наземної операції Ізраїлю у Секторі Гази, відпускаючи ізраїльським заручників по одному.

Крім того, ми раніше інформували, що державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен заявив, що країни ООН повинні засудити атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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