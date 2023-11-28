ХАМАС звільнив нову групу ізраїльських заручників: перемир’я можуть продовжити

11 ізраїльських заручників звільнили на четвертий день перемир'я.

Йдеться про 11 ізраїльських заручників, яких звільнили з полону ХАМАС у четвертий день перемир’я в Газі, яке планується продовжити ще на два дні.

Про це пише The Times of Israel

Усі заручники були викрадені з кібуцу Нір Оз під час бійні 7 жовтня.

Батьки з всіх п'яти сімей, яких звільнили з полону, досі перебувають у заручниках у Газі.

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Нагадаємо, у межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю. А саме, о 7:00 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно тривало 4 дні. Тепер його подовжили ще на дві доби.

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