Хаос на курорті: 10 тисяч туристів заполонили італійське містечко через TikTok

Невелике італійське містечко Роккарозо стало "жертвою" вірусного ефекту соцмереж. Після того як популярна тіктокерка Ріта Де Крещенцо поділилася відео з курорту, хвалячи його як "чудове місце", туди ринули тисячі туристів. Внаслідок цього у місті, де проживає лише близько 2000 людей, утворився справжній хаос.

Про це пише Daily Mail.

Близько 10 тисяч туристів приїхали до Роккарозо на 260 автобусах або власним транспортом, скориставшись бюджетними турами за 20 євро "все включено". Гірські дороги виявилися переповненими автобусами та автомобілями, а саме містечко швидко завалилося сміттям. Туристи, які очікували ідеального зимового відпочинку, були розчаровані – снігу на схилах майже не було, ресторани переповнені, а знайти місце в туалетах доводилося стояти в довжелезних чергах.

Сама блогерка відмовилася визнавати відповідальність за хаос, хоча й зізналася, що її відео стали справжнім хітом у соцмережах. "Завдяки моїм відео наступними вихідними тут буде ще більше людей", – заявила Де Крещенцо, зазначивши, що її аудиторія – це сім’ї, які просто хочуть дати дітям гарні враження.

Місцева влада виявилася не готовою до такого напливу гостей. Один із очевидців розповів, що діти на саморобних санчатах "збивали людей, як кеглі", намагаючись розважитися серед натовпу. 20-річна туристка Гайя поділилася своїм розчаруванням: "Ніхто не очікував такого натовпу. Нам просто зачиняли двері в ресторанах, бо не було місць. Люди стояли у довжелезних чергах до туалетів".

Через хаос місцева влада Л’Акуїли зібрала екстрену нараду та вирішила обмежити в’їзд автобусів. Мер Роккарозо Франческо Ді Донато заявив, що парковку для автобусів на прилеглій вулиці Віале Наполі буде заборонено, а ситуацію контролюватимуть спеціальні перевірки. Він також закликав до залучення армії, щоб запобігти повторенню ситуації наступними вихідними.

Нагадаємо, Урич — одне з найкращих туристичних сіл світу. Таке звання невеликому селу на Львівщині присудила Всесвітня туристична організація ООН. Цьогоріч у конкурсі взяли участь майже три сотні сіл із 60 країн світу, і лише два українських потрапили до переліку переможців.