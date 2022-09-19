Хаос на російському ТБ і масовий бунт росіян: Денисенко пояснив, хто насправді стоїть за "знищенням путінізму" у РФ

Що відбулося протягом останніх двох тижнів у російському медіапросторі.

Після поразки на Харківщині в інформаційному російському полі почався повний хаос.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Спочатку вони інформаційно все "профукали", тому що російські воєнкори почали розганяти зраду, говорити про "мы отступаем, мы проигрываем..." Насправді, вони різко підняли цікавість до іншої точки зору", - зазначив Денисенко.

Він навів приклад того, що росіяни зацікавилися протилежними росЗМІ точками зору. Наприклад, за тиждень телеграм-канал терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлков) виріс на 60 тис. людей.

"Вони самі розігнали цю паніку, і тоді вони не отримували жодних вказівок. Потім увімкнулася державна машина, "темники". Вони перейшли на нові "темники", які найкраще озвучив спікер Держдуми Володін, який зробив заяву про те, що, мовляв, "ми на Харківщині не програли, а, навпаки, виграли". Вони вмикають традиційну історію, що "поразка - це завжди перемога"", - додав Денисенко.

Він пояснив, що російські ЗМІ повернули всі "темники" назад, мовляв, "нічого не відбулося, ми перемагаємо".

"Але відбувся масовий бунт людей, які почали висловлювати свої думки в коментарях у телеграм-каналах пропагандистів. Все почалося із привітання Путіна нового короля Британії Чарльза ІІІ. Після цього почалися заяви "ватників" про те, що, мовляв, "ти би ще Гітлера привітав". Вперше у житті вони почали жорстко наїжджати на самого Путіна", - додав Денисенко.

За його словами, наразі у Росії головними щодо знищення путінізму стають колишні агенти ФСБ.

Нагадаємо, в Запорізькій області ЗСУ знищили 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника.

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