Гарантії безпеки для України: Трамп і європейські лідери розглядають новий формат

Майдан Незалежості / © УНІАН

Європейські посадовці та президент США Дональд Трамп обговорили можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.

Про це повідомило CNN.

За словами одного з європейських офіційних осіб, частина переговорів із Трампом стосувалася гарантій безпеки для України, які нагадують положення Статті 5 НАТО, але без прямої участі самої Альянсу.

Стаття 5 НАТО передбачає колективну оборону країн-членів альянсу у разі нападу на будь-якого з них. Точні деталі запропонованих гарантій наразі невідомі, а механізм їх реалізації ще не визначено.

Попри обговорення, Трамп залишався обережним щодо залучення американських військових чи ресурсів для оборони України. Водночас європейські країни пропонували створити «сили запевнення» для України, які, за їх словами, не можуть функціонувати без американського «страхувального механізму».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий аналітик Майкл Кларк повідомляв, що жодні гарантії на папері не забезпечать Україні безпеку, не зупинять президента Росії Володимира Путіна від нового наземного вторгнення в майбутньому. Аби бути в безпеці, Україна має стати «Ізраїлем Європи».

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО. Водночас президент України Володимир Зеленський називав найкращою гарантією безпеки для України членство в НАТО.