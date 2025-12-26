Гарантії безпеки від Європи можуть включати розміщення військ в Україні

Європейські війська в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Європейські союзники України зустрінуться в січні, щоб затвердити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, включаючи можливе розгортання військ на місцях.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на неназваного чиновника адміністрації президента Франції.

У Єлисейському палаці стверджують, що французький президент Еммануель Макрон хоче, щоб «коаліція охочих» — група країн, які підтримують Україну — завершила деталі підтримки після припинення вогню наступного місяця.

Реклама

Очікується, що затверджені гарантії безпеки дадуть Україні чітке уявлення про те, як виглядатиме довгострокова підтримка європейських партнерів.

Десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією протягом місяців працювали та готувалися до так званих «гарантій безпеки», які включають війська на місцях, фінансову допомогу, постачання зброї та багато іншого, щоб стримати Росію від будь-якого повторного нападу на Україну.

Наразі європейські столиці очікують відповіді Росії на 20-пунктний плану щодо припинення війни, який тепер знаходиться на столі Москви.

«Українці, європейці та американці погоджуються, і ми вважаємо, що тепер Росія має надати чітку відповідь», — додало джерело.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його зустрічі у неділю, 28 грудня, з президентом США Дональдом Трампом відбудеться обговорення кількох документів щодо гарантій безпеки для України.