Гарбуз на 184 кг довелося розрубувати сокирою: подружжя показало гігантський урожай (фото)

Гарбуз велетень фото Gradina Muresan Ocolis

Реклама

Подружжя Анжела та Мірча Мурешан із села Околіш у повіті Марамуреш (Румунія) зібрало незвичайний урожай — гарбуз вагою 184,2 кг. Родина вирощує гігантські овочі вже близько 11 років, а тепер планує продавати насіння всім охочим спробувати повторити їхній результат.

Про це вони повідомили на Gradina Muresan Ocolis.

Реклама

Цьогорічний гарбуз став найбільшим за всю історію господарства Мурешанів. Овоч виявився настільки великим, що чоловікові довелося розрубати його сокирою, аби відкрити.

Реклама

Велетень гарбуз фото Gradina Muresan Ocolis

Зацікавлення гігантськими гарбузами з’явилося у Мірчі Мурешана ще тоді, коли родина жила в Іспанії. На одному з ярмарків чоловік побачив величезний гарбуз, придбав його насіння та вирішив самостійно вирощувати такий сорт.

Гарбуз в Румунії Gradina Muresan Ocolis

«Уперше ми вирощували їх саме там, і найбільший гарбуз важив 172 кг. Ми побачили, що все добре виходить, але наступного року повернулися додому, до Марамурешу, і почали вирощувати їх тут. Так робимо вже 11 років», — розповіла Анжела Мурешан виданню Agrointeligența.

Гарбузи родина використовує як для харчування людей, так і для годування тварин. Цьогорічний результат став для господарів рекордним.

«Цього року ми встановили рекорд — 184,2 кг. Чоловік розрубав гарбуз сокирою, бо інакше його неможливо було відкрити. Ми радіємо, адже в нашій північній частині країни кліматичні умови не дозволяють починати вирощування дуже рано», — зазначила Анжела.

Реклама

Подружжя Gradina Muresan Ocolis

Як вирощують гігантські гарбузи

Подружжя запевняє, що використовує натуральні методи вирощування без хімічних препаратів. Для поливу беруть воду з місцевої річки, а як добриво застосовують гній і послід свійської птиці.

За словами Анжели, органічні добрива розкладають навколо рослин, після чого присипають землею.

Насіння висівають у горщики у квітні. Спочатку розсаду вирощують у теплиці, а наприкінці травня, коли минає загроза заморозків, переносять рослини у відкритий ґрунт.

Один із секретів отримання великих плодів — контролювання кількості квіток на кожній рослині.

Реклама

«Важливо обмежувати кількість квіток, які залишаються на рослині. Потрібно залишити лише дві-три, а коли почне формуватися плід — тільки один. Інакше гарбузи не виростуть такими великими», — пояснила господиня.

Інтерес інших городників до їхніх результатів підштовхнув Мурешанів до продажу насіння з вирощених гарбузів. Так родина хоче допомогти іншим охочим отримати подібний урожай.

Крім гігантських гарбузів, Анжела та Мірча вирощують різні сорти помідорів і готують розсаду для місцевих жителів.

Для порівняння, найважчий гарбуз у світі важив 1431,5 кг — його виростив фермер зі США. А торік у румунському повіті Муреш фермер зібрав гарбуз вагою 220 кг.

Новини партнерів

Новини партнерів