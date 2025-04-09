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Гаряча ніч у Росії: вибухи чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм
У деяких регіонах РФ оголошена небезпека через загрозу атаки безпілотників.
Серію вибухів чути у ніч проти 9 квітня 2025 року над Саратовською областю та Краснодарським краєм РФ.
Про це інформує SHOT.
Начебто система ППО працює за повітряними цілями.
Місцеві жителі розповіли, що щонайменше п'ять вибухів було чути в районі проспекту Хіміків в Енгельсі. Очевидці спостерігали серію спалахів у небі.
Попередньо начебто система ППО відпрацювала за повітряними цілями. Перед цим було чути звук прольоту БПЛА у небі. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив про загрозу атаки БПЛА. За його словами, у місцях можливої загрози працюють системи оповіщення.
Також очевидці пишуть, що було чути кілька вибухів у передмісті Слов'янська-на-Кубані, місті Кримську та станиці Раївського Краснодарського краю.
Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.