Гарячий оцет б’є з-під землі: у США прокинувся унікальний гейзер

Гейзер Ехінус у Єллоустоунському національному парку

Реклама

У Єллоустонському національному парку, штат Вайомінг, США, вперше за останні шість років почав вивергатися найбільший у світі кислотний гейзер Echinus. З початку лютого він активно викидає в повітря потоки гарячої води на висоту до 9 метрів.

Про це пише PopSci.

Унікальність кислотного фонтану

Кислотні гейзери, такі як Echinus, вважаються надзвичайно рідкісним явищем у природі. Зазвичай кислотна вода досить швидко руйнує гірські породи, з яких складається підземна система гейзера. Однак у цьому випадку кислотні гази змішуються з нейтральними водами, тому концентрації кислоти недостатньо для руйнування каменю.

Реклама

Басейн гейзера має діаметр близько 20 метрів і відрізняється незвичним червоним кольором порід через високий вміст заліза, алюмінію та миш’яку. Рівень кислотності води тут можна порівняти з апельсиновим соком або звичайним оцтом. Сама по собі вона не становить прямої хімічної загрози для людини, але температура води сягає 93 градусів за Цельсієм, що робить її вкрай небезпечною для туристів.

Історія вивержень та поточна активність

За даними геологів, Echinus був переважно спокійним до 1948 року. Пік його активності припав на 1980-ті та 1990-ті роки, коли потужні виверження могли тривати понад півтори години. Згодом гейзер почав охолоджуватися, і після короткого сплеску активності восени 2017 року він майже заснув, викинувши воду лише кілька разів у період з 2018 по 2020 рік.

Цьогорічне пробудження почалося з того, що поверхня гейзера стала неспокійною. Починаючи з середини лютого, виверження повторюються кожні дві-п’ять годин, тривають близько трьох хвилин, а стовп води сягає від 6 до 9 метрів. Науковці стежать за активністю за допомогою температурних датчиків: нагрівання до 70 градусів за Цельсієм свідчить про виверження, а до 40 градусів — про звичайні сплески.

«Очікується, що виверження не триватимуть до початку напруженого літнього туристичного сезону в Єллоустоуні, тому спостерігайте, поки можете», — пише видання.

Реклама

Нагадаємо, вчені визначили, де на планеті найчистіші та найсиніші води. Найбільш прозорі й насичено-сині води на Землі з наукового погляду зафіксовані у прісноводному озері Ротомаїревенуа (Блакитне озеро) в Новій Зеландії, а серед морських акваторій — у центральній південній частині Тихого океану та в морі Ведделла поблизу Антарктиди.