«Гарматне м’ясо» на війну: у російських вишах почалося масштабне вербування студентів

Мобілізація в РФ / © ТСН

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Росія стикається з дефіцитом військового ресурсу, тому дедалі активніше залучає до вербування студентську молодь.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За даними видання, щонайменше 47 із 50 провідних російських вишів проводять агітацію серед студентів щодо укладання контрактів із Міноборони РФ.

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Зокрема, не менш як 46 університетів із першої п’ятдесятки закликають студентів вступати до військ безпілотних систем. Водночас у 32 таких закладах уже діють освітні програми, пов’язані з безпілотними літальними апаратами.

Окрім цього, студентів вербують і до інших військових формувань.

Так, ВШЕ, РАНХіГС та МАІ пропонують молоді вступати до добровольчого загону БАРС «Москва».

Медичні університети закликають до служби лікарів та ординаторів, а Казанський федеральний університет агітує охочих вирушати до Африки у складі Африканського корпусу Міноборони РФ.

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Водночас правозахисники попереджають, що замість Африки новобранців можуть направити на війну проти України.

Як відбувається вербування

Як зазначає видання, способи агітації варіюються від звичайної реклами до відвертого тиску на студентів.

Інформацію про укладання контрактів публікують на офіційних сайтах навчальних закладів, а вербувальну роботу проводять безпосередньо в кампусах і філіях університетів.

Студентам обіцяють:

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службу терміном «всього один рік»;

високий рівень грошового забезпечення;

кар’єрне зростання та додаткові можливості після служби.

Однак правозахисники наголошують, що на практиці йдеться про стандартний контракт із Міноборони РФ, який не передбачає права на звільнення після закінчення визначеного терміну та не гарантує службу саме оператором безпілотників.

За даними видання, форми агітації стають дедалі різноманітнішими та масштабнішими.

Серед них:

фестивалі та презентації дронів;

заклики залучати до підписання контрактів родичів і знайомих;

агітаційні блоки в анкетах щодо оцінки якості освіти;

урочисті церемонії проводів новобранців;

публікація історій успіху колишніх студентів, які служать в армії країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник попередив росіян про можливу масштабну мобілізацію після виборів до Держдуми та закликав не чекати повісток.

Ми раніше інформували, що у Росії зростає кількість повідомлень про примусове вербування на війну.

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