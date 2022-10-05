"Харошая русская" Собчак влаштувала скандал у Грузії через "Слава Україні"

Російська опозиціонерка і телеведуча Ксенія Собчак, яка нібито виступає проти війни, влаштувала скандал у Грузії через гасло "Слава Україні".

Вона спробувала увійти до бару у Тбілісі, куди пускають лише тих громадян Росії, які проходять "візове анкетування".

Так, аби потрапити до закладу кожен росіянин має погодитися з тим, що Путін – диктатор і окупант (захопив території Грузії і України), а також поставити галочку навпроти пункту "Слава Україні!".

Серед усіх пунктів Собчак жахливо не сподобався саме цей, тому вона наполегливо доводила власнику ресторану, що "вони утискають людей за національною ознакою".

"Виділяти росіян як націю в окрему категорію – це правильно? Чи можна людей за національною ознакою кудись не пускати?", – заявила Собчак.

Ведуча обурилася, що у барі не змушують, наприклад, французів нічого заповнювати: "Тобто, якщо француз, який підтримує Путіна, приходить у ваш бар – це нормально? Він нічого не підписує".

"Не має жодного сенсу порівнювати росіян і французів тут, у Грузії. Я говорю про людей у Росії. Ми всі знаємо, що Путін – це обраний лідер. І вже не знаю справедливим був цей вибір чи ні, але це факт – велика частина росіян підтримує Путіна та його політику. Це факт. Тому він і президент... 20% Грузії окуповано Росією. 300 тисяч грузинів стали біженцями через російську політику. 300 тисяч! Кожен десятий грузин у своїй власній країні", – відповів власник закладу.

На це Собчак сказала, що росіяни, які приїжджають до Грузії, не знають про "проблеми Абхазії".

"Вони мають знати. Якщо росіяни не знають про Абхазію та Осетію, то вони просто невігласи і не повинні приїжджати в Грузію. Таких росіян тут не чекають, адже це підтримка російської політики. Якщо росіянин не знає, що 20% Грузії окуповано РФ, просто зараз російська армія знаходиться в Грузії, що російські танки за 20 км звідси і російські солдати, які вважають себе "миротворцями", нелегально перебувають тут і викрадають місцевих жителів. Якщо він цього не знає, а просто приїжджає сюди поїсти хачапурі, то його тут не чекають. Невігластво – це підтримка", – опонував власник бару.

"А до чого тут пункт "Слава Україні"? Або навіщо погоджуватися з тим, що "російський військовий корабель йде зрозуміло куди"? До чого тут це? Яке відношення має Україна до Грузії? Якщо людина проти "спецоперації", але вона не підтримує Україну?", – не вгамовувалася Собчак.

Власник ресторану втомився від дискусії і сказав, що вона все одно не змогла б потрапити до його закладу.

"У нас є пункт "Я ніколи не голосував за Путіна". А ми ж усі знаємо, що ви голосували. Навіть якщо ви там поставите галочку, це буде брехня", – підсумував він.

Раніше Ксенія Собчак обурилася, що її друга-росіянина відмовилися обслуговувати у люксовому бутику в Італії.

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