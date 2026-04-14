- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Гарріс натякнула на нову спробу: чи балотуватиметься у президенти США 2028 року
Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не виключає участі у президентських виборах 2028 року.
Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не виключає участі у президентських виборах 2028 року.
Про це вона сказала під час виступу на заході організації National Action Network у Нью-Йорку, відповідаючи на запитання про свої політичні плани.
«Можливо, можливо. Я думаю про це», — зазначила Гарріс, викликавши схвальну реакцію аудиторії.
Вона також додала, що ухвалюватиме рішення, зважаючи на те, хто зможе найкраще виконувати обов’язки президента «для американського народу».
Гарріс була кандидаткою від Демократичної партії на виборах 2024 року, однак програла Дональд Трамп, який здобув перемогу як за кількістю голосів виборців, так і у колегії виборників.
Водночас її потенційна участь у виборах 2028 року може зіткнутися з труднощами, адже частина виборців і партійців очікує появи нових лідерів серед демократів після поразки на попередніх виборах.
На заході також були присутні інші політики, яких розглядають як можливих кандидатів від Демократичної партії, зокрема Піт Буттіджич, Джош Шапіро та Джей Бі Пріцкер.
