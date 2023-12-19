"Хав’єр Мілей підтримує Україну і виступає проти політики Путіна": Зеленський — про нові відносини з Аргентиною

За словами президента України Володимира Зеленського, його візит до Аргентини був важливим. Латинської Америки в історії сучасної України, на жаль, дуже мало. Економічних відносин бракує. Все це має такий вплив, що Латинська Америка в більшості своїй була ближчою до радянської спадщини.

Так президент сказав під час підсумкової пресконференції у вівторок, 19 грудня.

"Це впливає на багато речей — на підтримку формули миру, на економічні відносини, на непідтримку будь-яких фінансових аби мілітари пакетів тощо. Прихід такої неординарної особистості, як президент Мілей (Хав’єр Мілей — новий президент Аргентини — ред.) до влади в Аргентині, розвертає, я вважаю, політичний напрямок Латинської Америки", — пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що Хав’єр Мілей перебуває на боці Україні у протистоянні агресії РФ.

"Він підтримує Україну і робив це офіційно в парламенті, приходив і заявляв про тотальну підтримку України, був проти політики Путіна", — додав Зеленський.

На полях Аргентини, за словами президента України, відбулася перша особиста зустріч і "потужне знайомство" із Хав’єром Мілеєм.

"Я думаю, що Україні це буде дуже цікаво з економічного боку з новим президентом Еквадору, а також підтримку Парагваю, Уругваю отримали. Тому зустріч в Аргентині була важливою. Ми домовились з президентом Мілеєм, що наша команда попрацює і урядовці зустрінуться, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував на інавгурації нового глави Аргентини. Там він проговорив з декількома главами держав Південної Америки проведення у майбутньому саміту “Україна — Латинська Америка”. Мета — тестування київської “формули миру” і припинення російської війни проти України.

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